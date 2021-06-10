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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسباب مرض ضمور العضلات لدى الأطفال وهل يمكن اكتشافه مبكرا أم لا ..فيديو

ضمور العضلات لدي
ضمور العضلات لدي الأطفال


قالت الدكتورة  ناجية علي فهمي  مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب عين شمس ، إن أسباب إصابة الأطفال بمرض ضمور العضلات يكون بسبب حدوث طفرة حينية في الجين المسئول عن الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي .

 


وأضافت  ناجية علي  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن الخلايا العصبية الحركية عن أصابتها يحدث لها إصابة قد تؤدى ألي موت الخلية العصبية وتكون نتيجة أن الأب أو الأم يكونون حاملين للمرض وأيضا يحدث نتيجة زواج الأقارب وتصيب طفل من كل 10 الأف طفل مولود سنويا حول العالم .

 


وأوضحت ناجية علي " انه يمكن الكشف عن مرض ضمور العضلات الشوكي في فترة مبكرة بعد الولادة  وهو يحدث نتيجة طفرة جينية .


وتابعت الدكتورة ناجية، أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.

ضمور العضلات زواج الاقارب الاطفال العلاج الجيني ضمور العضلات الشوكي عين شمس طفرة جينية

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