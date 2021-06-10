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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم النزاعات القضائية

عرض فيلم A Rainy Day in New York للمخرج وودي ألن على منصة أمازون

المخرج وودي آلن
المخرج وودي آلن

بدأت منصة أمازون عرض الفيلم الأخير للمخرج الأمريكي المعروف وودي آلن A Rainy Day in New York رغم النزاعات القضائية بينهما  بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

 

أزمة فيلم وودي ألن 

 

أثار فيلم A Rainy Day in New York معركة قانونية بين وودي آلن ومنصة أمازون وفق تعاقد قديم بينهما أبرم عام 2017، قبل أن تكشف حملة مي تو عن تورط المخرج المعروف في قضايا ومزاعم تحرش.

 

بدأت هوليوود التنكر للمخرج الذي كان يتدافع الجميع للعمل معه في أفلامه بعدما اتهم من قبل ابنته ديلا فارو بالتحرش بها عندما كانت في السابعة من عمرها، ورغم إصرار وودي آلن على براءته إلا أن المزاعم أثرت على عمله. 

 

حاولت أمازون التنصل من وودي آلن وقطع العلاقات معه إلا أنه قرر رفع قضية لخرق إدارة المنصة التعاقد الواقع بينهما، وكان له نصيب الفوز الذي يؤكده بدء عرض فيلمه الذي أخرجه وألفه بنفسه. 

 

 

A Rainy Day in New York من بطولة تيموثي شالاميت وإيل فانينج، سيلينا جوميز، جود لو، وعدد كبير من النجوم، وعرض لأول مرة في إسبانيا يوليو 2019 .

 

الخلاف بين أمازون و المخرج وودي آلن ليس الأول، من نوعه فقد تورطت منصة HBO من قبل في عرض أفلام له إثر تعاقد بينهما، وأوضحت إدارة المنصة العالمية في بيان لها إنها تركت الأمر للمشاهدين لاتخاذ قرارهم بشأن رغبتهم في مشاهدة أعماله.

 

وودي آلن A Rainy Day in New York أفلام وودي آلن مي تو اتهام وودي آلن بالتحرش

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