وزير الاتصالات : تم تطوير 1600 مكتب بريد بعامي 2018 و 2019.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم تطوير البريد المصري على 3 محاور منها تطوير المكاتب بكل عام وقدرتها على استقبال المواطنين وميكنة الإجراءات .

وأضاف طلعت خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز انه خلال عام 2018 و 2019 تم تطوير 1600 مكتب بينما في عام 2020 تم تطوير 1500 مكتب.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الانتقال للعاصمة الإدارية، هو انتقال نوعي، وتغيير لطريقة التعامل بين الجهات الحكومية؛ لحوكمة الأداء، وتسهيل إجراءت العمل.

وأشار طلعت إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية من أفضل العواصم العربية لعام 2021؛ لما تم بها من تطوير.