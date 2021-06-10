لندن تدين إدراج القضاء الروسي أجهزة نافالني على قائمة المنظمات المتطرفة

أدانت الحكومة البريطانية في بيان لها حكما أصدره القضاء الروسي وصنف المنظمات المرتبطة بالناشط الروسي أليكسي نافالني متطرفة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة عبر "تويتر": "ندين الحكم المنحرف الذي صدر اليوم بأن مؤسسة نافالني منظمة متطرفة".

وأضاف: "هذا هجوم على الذين يقفون ضد الفساد ومن أجل المجتمعات المفتوحة ومحاولة متعمدة لحظر المعارضة السياسية الحقيقية في روسيا".

وأدرجت محكمة مدينة موسكو الأربعاء ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" و"مؤسسة حماية حقوق المواطنين"، ومقر نافالني على قائمة الزمر المتطرفة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي على قانون يحظر خوض الانتخابات بمختلف مستوياتها على المتورطين في أنشطة المنظمات المتطرفة.

وقضت محكمة في موسكو في الـ2 من فبراير الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف لنافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وحضر ممثلون عن عدد من السفارات الأجنبية إلى مقر المحكمة في تحرك وصفته الخارجية الروسية بأنه تدخل في الشأن الروسي "يفضح الغرب به مساعيه لردع روسيا"