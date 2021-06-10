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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متلازمة التحدث بلغة واحدة .. طفل يتحدث الإنجليزية فقط

طفل يتحدث الانجليزية
طفل يتحدث الانجليزية فقط

كشف أحمد عنان، والد  طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ويتحدث اللغة الانجليزية فقط ولا ينطق اللغة العربية، تفاصيل معاناة الطفل مع متلازمة التحدث بلغة واحدة.


وقال أحمد عنان  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" كنا سايبين للطفل الموبايل فترات طويلة وبالتالي كان يشاهد أغاني  باللغة الانجليزية،   والطفل كون حصيلة كلمات باللغة الانجليزية وليس باللغة العربية  واصبح يتحدث الانجليزية فقط".

 

وتابع احمد عنان :"  لكنة ابني امريكانى بشكل كبير وحاولنا التحدث باللغة العربية مع أبني وجبنا مدرسين له كي  يتحدث باللغة العربية ولكنه لم يتمكن من الحديث باللغة العربية ".

 

واكمل احمد عنان:"  دلوقتي ابني بيتكلم عربي مكسر جدا ولا يتمكن من الحديث باللغة العربية  بشكل متمكن".

 

ولفت احمد عنان:" ابني بيحب الفضاء بشكل كبير ويحب الكواكب وعلى علم بإعداد الكواكب".

الإنجليزية متلازمة اخبار التوك شو لغة تخاطب

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