متلازمة التحدث بلغة واحدة .. طفل يتحدث الإنجليزية فقط

كشف أحمد عنان، والد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ويتحدث اللغة الانجليزية فقط ولا ينطق اللغة العربية، تفاصيل معاناة الطفل مع متلازمة التحدث بلغة واحدة.



وقال أحمد عنان في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" كنا سايبين للطفل الموبايل فترات طويلة وبالتالي كان يشاهد أغاني باللغة الانجليزية، والطفل كون حصيلة كلمات باللغة الانجليزية وليس باللغة العربية واصبح يتحدث الانجليزية فقط".

وتابع احمد عنان :" لكنة ابني امريكانى بشكل كبير وحاولنا التحدث باللغة العربية مع أبني وجبنا مدرسين له كي يتحدث باللغة العربية ولكنه لم يتمكن من الحديث باللغة العربية ".

واكمل احمد عنان:" دلوقتي ابني بيتكلم عربي مكسر جدا ولا يتمكن من الحديث باللغة العربية بشكل متمكن".

ولفت احمد عنان:" ابني بيحب الفضاء بشكل كبير ويحب الكواكب وعلى علم بإعداد الكواكب".