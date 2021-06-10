عزل قها تستقبل الحوامل المصابات بـ كورونا

أعلنت مستشفى قها المركزى والمخصصة لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية فتح عمليات قسم النساء والتوليد بالمستشفى لاستقبال السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا او حالات الاشتباه وذلك لإجراء الولادات القيصرية.



وأوضحت المستشفى أنه يتم استقبال السيدات الحوامل المصابات بالفيروس أو حالات الاشتباه عن طريق تنسيق مسبق من خلال عيادة النساء والتوليد الخاصة بالمستشفى يومى الإثنين والخميس لعمل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة للحالات حتى تمام الوضع بشكل سليم.



من ناحية اخرى اجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى طوخ المركزي وبنها التعليمي لنسب التنفيذ في المشروعات، فقد قام المحافظ بجولة تفقد خلالها أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي.

وقال محافظ القليوبية ان نسبة التنفيذ فى أعمال الإنشاءات وصلت حتى الآن إلى 45% وجاري عمل أنظمة للحريق والتكييف المركزي وأعمال الكهرباء والصرف الصحي.

وأشار إلى أن المستشفى تشتمل على ١٦ عيادة خارجية ،٩٠ سرير داخلي ، ٢١ سرير رعاية مركزة ، و١٦ حضانة أطفال ،٢٠ ماكينة غسيل كلوي ،٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد بتكلفة 308 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى مقاول المشروع الذى أكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال صب الطابق الرابع بالإضافة إلى البدء في إضافة أعمال جديدة، بإضافة مبنى مكون من دور أرضي ودورين علوي، وتم توريد المصاعد والتكييفات وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد لها .

كما قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، حيث بدأت الجولة بتفقد مبنى الطوارئ والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لتشغيل .

كما تفقد الهجان غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة وتشغيل مبنى الطوارئ بقوة ٢٢ سرير استقبال و ١٥ سرير عناية و ٥٨ سرير إقامة طوارئ و ١٠ غرف عمليات على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والتي تضم تخصصات القسطرة القلبية ومناظير جهاز هضمي والجراحات التخصصية مثل المخ و الأعصاب و جراحة قلب و صدر خلال هذا العام.