عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان على الموضة .. بلقيس فتحي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.

 

تألقت بلقيس فتحي في الصور بإطلالة أنيقة و على الموضة من أختيار الإستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم بأنه مصنوع من القماش التل المطرز.

 

كما اتسم الفستان باللون اللبني الفاتح الذي يتصدر احدث صيحات الموضة، حمل التصميم توقيع Adenfashion، وتزينت بلقيس فتحي بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل صفاء المسلم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف وسام.


 

بلقيس فتحى إطلالات المشاهي اطلالات النجمات صور بلقيس إطلالات بلقيس

موضوعات متعلقة

صبا مبارك وكنده علوش يتألقان في أحدث ظهور لهم عبر انستجرام

بجمبسوت أسود .. ريا أبي راشد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة أنيقة

بإطلالة عصرية ... شاهد أحدث ظهور لـ نور عمرو دياب

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

بلقيس تزور متحف بيت بيروت وتغني لفيروز وتطلب التعاون مع زياد الرحباني

جمبسوت أخضر مشجر.. سارة خليفة تخطف الأنظار فى أحدث اطلالة.. شاهد

مفاجأة زاهي حواس.. كشف أثري جديد بمدينة هابو بالأقصر.. الخميس المقبل

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

موتورولا تنافس سامسونج بهاتف جديد مع قلم ذكي

خبير اقتصاديات المدن: العاصمة الإدارية استوعبت 3 ملايين عامل

تعرف سر عشق جورج كلوني للسيارة شيفرولية موديل 1958

حلقة النار.. كسوف حلقي للشمس اليوم.. هل يمكن مشاهدته في مصر؟

وزير الاتصالات : تم تطوير 1600 مكتب بريد بعامي 2018 و 2019.. فيديو

مساعد وزير السياحة يكشف تفاصيل إغلاق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا مخالفة للإجراءات الاحترازية .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

الأهلاوية يساندون الكيان.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

السعودية.. قرار عاجل لوزارة الأوقاف بشأن المساجد

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فاطمة كشري: لسه تعبانة.. وأحمد مكي اشترالي علاجي

الزمالك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ