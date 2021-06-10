بفستان على الموضة .. بلقيس فتحي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.

تألقت بلقيس فتحي في الصور بإطلالة أنيقة و على الموضة من أختيار الإستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم بأنه مصنوع من القماش التل المطرز.

كما اتسم الفستان باللون اللبني الفاتح الذي يتصدر احدث صيحات الموضة، حمل التصميم توقيع Adenfashion، وتزينت بلقيس فتحي بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل صفاء المسلم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف وسام.



