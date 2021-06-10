عمرو سلامة: ياريت نعرف نفرق بين التمسك بالمبادئ والحكم على البشر

كتب عمرو سلامة، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “كسب كثير اللي بيعرف يفرق بين: الإكتئاب والملل. المتعة والسعادة.الطفاسة والجوع. التعب وإنعدام الشغف”.



وتابع قائلاً :"الغرور والثقة في النفس.. التواضع وازدراء النفس..النجاح والشهرة.. التدبير والبخل.. التبذير والكرم.. الطموح والجشع.. الرضا والكسل.. الصداقة والمصالح.. العداوة وتضارب المصالح.. التأييد والتملق".

بينما إختتم حديثه: “المعارضة والغضب. الاحترام والخوف.. الحب والشهوة.. الكره والعداوة.. الطيبة والعبط.. التدين والأخلاق.. التحرر والإنحلال.. التمسك بالمبادئ والحكم على باقي البشر.. لإن الفرق ساعات كثير بيكون رمادي قدام عنينا”.



يذكر أن نشر المخرج عمرو سلامة مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء تصوير مشهد من مسلسله الأخير “ما وراء الطبيعة”.



وعلق عمرو سلامة: “أثناء محاولاتنا وتجاربنا لإيجاد طريقة لحركة وحش (الجاثوم)، ضمن تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة؛ قررت ألبس وأجرَّب بنفسي”.

