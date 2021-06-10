أحمد زاهر يهنئ ابنته منى بأول عمل فني .. شاهد

هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته الصغيرة منى بمسلسلها الأول ليه لا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وشارك عدد من الصور لنجوم العمل الفني.

وكتب: “مبروك يا منمونه اول عمل ليكي و اول تجربه ليه لأ مع ناس محترمه و مهمه و ان شاء الله ربنا يكتبلك و يكتبلهم النجاح و التوفيق مبروك صديقتي #منه_شلبي و صديقي #احمد_حاتم و المخرجه المتميزه مريم ابو عوف و المؤلفه الرائعه مريم نعوم وشركة الانتاج المحترمه بالتوفيق للجميع”.

الجزء الثاني من مسلسل “ ليه لأ ” يشارك في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم ، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرأة.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل، تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.