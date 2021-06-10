عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عثروا عليها بالصدفة.. رجل قتل زوجته منذ 40 عاما وأخفى الجثة في خزان الصرف الصحي

الزوجة المقتولة
الزوجة المقتولة

واجه مسن بريطاني حظ سئ بعد العثور على رفات زوجته في أعمال صيانة بخزان الصرف الصحي لمنزل الزوجية الخاص بهم.

وبحسب ما نشرته وكالة "بي بي سي" البريطانية، تم القبض على ديفيد فينابلز، البالغ من العمر 88 عاما، بعد عثور عمال الصيانة على جثة زوجته التي ماتت منذ حوالي 40 عاما، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية لخزان الصرف الصحي للمنزل، في قرية كيمبسي بمقاطعة ورسيسترشاير البريطانة.

وأرسلت الجثة الى مقر الطب الشرعي ليتبين أنها رفات زوجته بريندا فينابلز، التي أعلنت الحكومة إختفائها منذ مايو 1982.

وقال مارك بول من النيابة العامة: «تم اتخاذ قرار الموافقة على التهمة الموجهة للمدعى عليه بعد دراسة متأنية لجميع الأدلة المتاحة لهذه القضية المعقدة وتحديد أن المحاكمة مطلوبة للصالح العام».

وتابع،وسيمثل السيد فينابلز أمام محكمة ورسيستر الابتدائية في 15 يونيو، لتحديد صلته بالجريمة، بعد توجيه التهمة له بشكل مباشر.


وتابعت النيابة العامة أن «الجرائم المنسوبة للمتهم وقعت بين 2 مايو 1982 و5 مايو 1982».

 

مسن بريطاني رفات زوجته ديفيد فينابلز الصرف الصحى قرية كيمبسي مقاطعة ورسيسترشاير الجثة

موضوعات متعلقة

ذكر أن الزواج يكون بين رجل وامرأة.. القبض على قس بريطاني مسن بتهمة معاداة المثلية| فيديو

ترشيحاتنا

موتورولا تنافس سامسونج بهاتف جديد مع قلم ذكي

خبير اقتصاديات المدن: العاصمة الإدارية استوعبت 3 ملايين عامل

تعرف سر عشق جورج كلوني للسيارة شيفرولية موديل 1958

حلقة النار.. كسوف حلقي للشمس اليوم.. هل يمكن مشاهدته في مصر؟

وزير الاتصالات : تم تطوير 1600 مكتب بريد بعامي 2018 و 2019.. فيديو

مساعد وزير السياحة يكشف تفاصيل إغلاق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا مخالفة للإجراءات الاحترازية .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

الأهلاوية يساندون الكيان.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

السعودية.. قرار عاجل لوزارة الأوقاف بشأن المساجد

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فاطمة كشري: لسه تعبانة.. وأحمد مكي اشترالي علاجي

الزمالك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ