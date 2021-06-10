تكلفتها تصل لـ 700 ألف جنيه.. تفاصيل إجراء قسطرة مخية تحت مظلة التأمين الصحي

كشف الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، تفاصيل نجاح إجراء قسطرة مخية لمواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وقال أحمد البسيوني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، إن القسطرة المخية تشبه قسطرة القلب، ويتم الدخول من مكان صغير اعلى الفخذ وصولا إلى المخ وهو تدخل محدود للابتعاد عن الجراحات المفتوحة".

وأضاف أحمد البسيوني:" ندخل بالقسطرة المخية من أجل التعامل مع الشرايين في المخ وتركيب الدعامات في المخ ، وقطسرة المخ تعتمد على تقنية حديثة".

وتابع أحمد البسيوني:" قسطرة المخ لاقت نجاح كبير في السنوات الأخيرة ونجري عمليات قسطرة المخ بمستويات عالمية وبدأت في علاج أمراض كثيرة في مخ وتقلل من فترة تواجد المريض في المستشفى ".

وأكمل البسيوني:" عملية قسطرة المخ مكلفة والنجاح الحقيقي الذي نلمسه حاليا إجراء قسطرة المخ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وعلى نفقة الدولة وتم إدخال خدمة قسطرة المخ في مستشفيات التأمين الصحي الشامل"، مضيفا:" قد تصل تكلفة القسطرة المخية لـ 700 ألف جنيه في بعض الحالات، وتبدأ القسطرة المخية في المستشفيات من 100 ألف جنيه ".

