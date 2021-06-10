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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة "كردان" تقدم حفلا غنائيا في بيت السحيمي .. اليوم

صدى البلد

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي " بشارع المعز" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الخميس  حفل فرقة " كردان " للموسيقي والغناء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

الحفل قيادة المايسترو علي المنسي، وتقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل منها أغاني "من غير لية"، " كوكب تاني"، " قلبي ومفتاحه"، " إن راح منك يا عين"، "سهر الليالي "، " للصبر حدود"، " حلوين من يومنا والله"، " رمش عينه"، " ان كنت ناسي"، بالإضافة الي عدد من المقطوعات الموسيقية .

بعد غد.. عرض الطوق والأسورة في بيت السحيمي

فرقة "كردان" أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم كل  الموسيقى العربية، و الأغاني التراثية المصرية.

 

الإجراءات الاحترازية الطوق والأسورة صندوق التنمية الثقاف فرقة كردان مركز ابداع بيت السحيمي

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