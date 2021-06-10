فرقة "كردان" تقدم حفلا غنائيا في بيت السحيمي .. اليوم

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي " بشارع المعز" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الخميس حفل فرقة " كردان " للموسيقي والغناء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

الحفل قيادة المايسترو علي المنسي، وتقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل منها أغاني "من غير لية"، " كوكب تاني"، " قلبي ومفتاحه"، " إن راح منك يا عين"، "سهر الليالي "، " للصبر حدود"، " حلوين من يومنا والله"، " رمش عينه"، " ان كنت ناسي"، بالإضافة الي عدد من المقطوعات الموسيقية .

فرقة "كردان" أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم كل الموسيقى العربية، و الأغاني التراثية المصرية.