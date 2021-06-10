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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهن التمثيلية تنفي وفاة الفنان طلعت الشريف .. تعرف على القصة

طلعت الشريف
طلعت الشريف

نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان طلعت الشريف، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

 

وأكد منير مكرم، في بيانٍ صحفي، أن طلعت الشريف يتمتع بصحة جيدة، بينما تُوفي والده عصر اليوم الأربعاء، مطالبا الجمهور بضرورة تحري الدقة وعدم المساهمة في نشر تلك الشائعات مراعاة للفنان نفسه ومُحبيه.

 

 شائعة وفاة طلعت الشريف 

 

وكان حساب منسوب  للفنان طلعت الشريف  على موقع فيسبوك قد أعلن وفاة والده  محمد حفناوي دون توضيح مزيد من التفاصيل. 

 

اعتقد متابعو الفنان طلعت الشريف أن من توفي هو الفنان القدير لكن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا توضيحيا يؤكد أنه بصحة جيدة. 

 

 

 

طلعت الشريف وفاة طلعت الشريف نقيب المهن التمثيلية منير مكرم اشرف زكي

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