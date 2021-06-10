غير تقليدية .. طريقة عمل قالب طعمية بالباذنجان

قالب طعمية بالباذنجان من الأطباق الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذ، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل قالب طعمية بالباذنجان.

مقادير قالب طعمية بالباذنجان



عجينة طعمية

باذنجان شرائح

زيت للقلي

فلفل رومي حلقات

طماطم

ملح وفلفل

كزبرة ناشفة

كزبرة خضرا

كمون

بيض

فصوص ثوم

بيكنج صودا

فلفل حار احمر واخضر

طماطم مفرومة



طريقة تحضير قالب طعمية بالباذنجان



- يخلط البيض مع البيكنج صودا ثم يضاف عجينة الطعمية وتقلب جيدا

- يدهن قالب الانجليش كيك ثم تضاف عجينة الطعمية ثم يضاف السمسم على الوجه

- ثم يوضع القالب في الفرن حتى تمام النضج

- ويقدم مع خليط الباذنجان

- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الطماطم والباذنجان المقلي والفلفل المقلي ويقلبو جيدا ويقدموا مع قالب الطعمية.