صندوق مكافحة الإدمان: المصارحة والتواصل مع الأبناء أهم وسيلة لمواجهة التعاطي .. فيديو



قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، إن أغلب مرضى الإدمان بالمخدرات لم يسعوا بأنفسهم للدخول فيها ، ولكنهم يدخلون إلي هذا الطريق عن طريق انتشار الأفكار المغلوطة بين طلاب المدارس والجامعات .



وأضاف إبراهيم عسكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، " أن من هذه الأفكار المغلوطة هي ارتباط المخدرات بالتذكر وانتشار هذه الشائعات بين الطاب خصوصا أننا في أوقات امتحانات فبالتالي يلجئ الطلاب إلي المخدرات وبدون قصد وهذا يحدث بشكل غير مباشر .

وأوضح إبراهيم عسكر ، أن هذه الأساليب يتم تداولها الأن بين السيدات ، مؤكدا أن أوقات الامتحانات تكون فرصة جيدة لترويج المخدرات علي الطلاب مؤكدا أن المصارحة والتواصل مع الأبناء اهم وسيلة لمواجهة التعاطي .