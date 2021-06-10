فاطمة كشري: لسه تعبانة.. وأحمد مكي اشترالي علاجي

كشفت الفنانة فاطمة كشري، تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد نسيان طبيب لـ شاش في بطنها.

وقالت فاطمة كشري في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "مازلت تعبانة في معدتي ".

وأضافت فاطمة كشري: "توجهت إلى طبيب بمعرفة نقابة المهن التمثيلية وأجريت تحاليل وسوف أجري أشعة مقطعية غدا، والفنان أحمد مكي أرسل مديرة أعماله لي من أجل تلبية احتياجاتي".

وأكملت فاطمة كشري: "الدكتور طمني على حالتي الصحية ووصف لي علاج لمدة 3 شهور وتركيب محاليل بانتظام"، مضيفة: "مديرة أعمال أحمد مكي وفرت لي علاجي وقامت بشرائه لي".



