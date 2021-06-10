محمد شاهين يطمئن جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية

طمأن الفنان محمد شاهين، جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية في ساقه.

كتب محمد شاهين عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “شكرا لكل الناس اللي كلمتني وشكرا لكل الناس اللي بتدعي لي ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم يارب شكرا لصحابي واخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي”.

وتابع قائلاً: “واخيرا ربنا يبارك فيك يادكتور .. الدكتور ايمن فريد ويزيدك من نعيم الله .. هبتدي رحلة العلاج الطبيعي والله المستعان”.

يذكر أن يتعاون المطرب محمد شاهين، مع الشاعرة سلمى رشيد في أغنية جديدة بعنوان “ملكة جمال الناس”، وهي من الحان سامر ابو طالب، وتوزيع موسيقي معتز رضا.