صديقة رونالدو تحتفل بفوزه مع منتخب بلاده ببطولة دوري الأمم الأوروبية

شاركت عارضة الأزياء جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاءت الصور من احتفالها مع اللاعب كريستيانو رونالدو بمرور عامين على الفوز مع منتخب بلاده بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب البرتغال انتصارًا كاسحًا على الكيان الصهيوني بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادًا لـ يورو 2020.

وظهرت جورجينا باطلالة كاجوال، بالجينز وتي شيرت منتخب البرتغال الذي يحمل اسمها، مع تسريحة شعر ملائمة وطلة مميزة كعادتها.

وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.

كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة.

وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.