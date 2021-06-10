مساعد وزير السياحة يكشف تفاصيل إغلاق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا مخالفة للإجراءات الاحترازية .. فيديو

قال عبدالفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية ، إن قامت وزارة السياحة بإغلاق 25 فندقاً و17 مطعماً سياحياً في محافظات : البحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والقاهرة ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ، وضوابط التشغيل المعتمدة .

وأشار " العاصي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، إلى أن أبرز المخالفات بالـ 25 فندقاً ، هو عدم وجود الكمامات والمطهرات والكحولات ، مشيراً إلى أن القرارات الجديدة تنص على غلق الفندق المخالف 7 أيام .

وعقب مساعد وزير السياحة والآثار ، قائلاً : " إحنا مبنقفلش الفندق غير اللي مش ملتزمين خالص ، ومش بيساعدنا ان احنا نتعاطف معاه اننا نديله فرصة " .

ونوه " العاصي " ، أن في حالة غلق الفندق المخالف ، فإنه لا يستطيع استقبال سائحين " نزلاء " جدد لمدة 7 أيام ، ويتم تحويل السُياح لفندق آخر ، مشيراً إلى أن بعد مرور المدة ، تقوم لجنة من الوزارة بالتأكد أولاً من إلتزام الفندق بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات المطلوبة ، ثم يتم السماح له بالفتح مرة أُخرى .

وأوضح ، أن أكبر نسبة من الفنادق المخالفة التي تم غلقها كانت في محافظة البحر الأحمر .