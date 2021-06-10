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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير السياحة يكشف تفاصيل إغلاق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا مخالفة للإجراءات الاحترازية .. فيديو

الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية في الفنادق

قال عبدالفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية ، إن قامت وزارة السياحة بإغلاق 25 فندقاً و17 مطعماً سياحياً في محافظات : البحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والقاهرة ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ، وضوابط التشغيل المعتمدة .

 

وأشار " العاصي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، إلى أن أبرز المخالفات بالـ 25 فندقاً ، هو عدم وجود الكمامات والمطهرات والكحولات ، مشيراً إلى أن القرارات الجديدة تنص على غلق الفندق المخالف 7 أيام .

 

وعقب مساعد وزير السياحة والآثار ، قائلاً : " إحنا مبنقفلش الفندق غير اللي مش ملتزمين خالص ، ومش بيساعدنا ان احنا نتعاطف معاه اننا نديله فرصة " .

 

ونوه " العاصي " ، أن في حالة غلق الفندق المخالف ، فإنه لا يستطيع استقبال سائحين " نزلاء " جدد لمدة 7 أيام ، ويتم تحويل السُياح لفندق آخر ، مشيراً إلى أن بعد مرور المدة ، تقوم لجنة من الوزارة بالتأكد أولاً من إلتزام الفندق بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات المطلوبة ، ثم يتم السماح له بالفتح مرة أُخرى .

 

وأوضح ، أن أكبر نسبة من الفنادق المخالفة التي تم غلقها كانت في محافظة البحر الأحمر .

 

وزير السياحة مطعما سياحيا المنشآت الفندقية البحر الأحمر جنوب سيناء ضوابط التشغيل المعتمدة الإجراءات الاحترازية اخبار التوك شو

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