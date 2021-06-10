العالم أشرف الدماطي: جامعة وسترن الكندية قامت ببناء أول معمل ثلاثي الأبعاد في العالم للمباني .. فيديو



قال العالم اشرف الدماطي الحاصل علي جائزة الهندسة للتميز من جامعة وسترن الكندية ، " حصلت علي العديد من الجوائز من مختلف أنحاء العالم ولكن كوني أن احصل علي جائزة من الجامعة التي اتبع لها والتي أمضيت فيها 25 عاما أشعرني بالفخر والاعتزاز .



وأضاف اشرف الدماطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن جامعة وسترن هي رقم واحد في العالم من حيث الإنشاءات الضخمة سواء للمباني الشاهقة أو للكباري المعلقة ، مؤكدا انه في الستينات من القرن الماضي تم عمل أو نموذج للمباني في العالم في وسترن حتي نتعرف علي التأثيرات المناخية علية المباني الضخمة قبل أنشائها .



وأوضح اشرف الدماطي ، أن اغلب الاكواد المتواجدة في العالم الخاصة بمجال الرياح خرجت من جامعة وسترن ، مؤكدا أن الجامعة في عام 2012 قامت ببناء أول معمل ثلاثي الأبعاد في العالم ونقوم بعمل تجارب في هذا المعمل لا يمكن أن تحدث في معمل أخر في العالم .

