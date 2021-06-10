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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالم أشرف الدماطي: جامعة وسترن الكندية قامت ببناء أول معمل ثلاثي الأبعاد في العالم للمباني .. فيديو

اشرف الدماطي
اشرف الدماطي


قال  العالم  اشرف الدماطي  الحاصل علي جائزة الهندسة للتميز من جامعة وسترن الكندية ، " حصلت علي العديد من الجوائز من مختلف أنحاء العالم ولكن كوني أن احصل علي جائزة من الجامعة التي اتبع لها والتي أمضيت فيها 25 عاما أشعرني بالفخر والاعتزاز .

 


وأضاف  اشرف الدماطي  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن جامعة وسترن هي رقم واحد في العالم من حيث الإنشاءات الضخمة سواء للمباني الشاهقة أو للكباري المعلقة ، مؤكدا انه في الستينات من القرن الماضي تم عمل أو نموذج للمباني في العالم في وسترن  حتي نتعرف علي التأثيرات المناخية علية المباني الضخمة قبل أنشائها .

 


وأوضح اشرف الدماطي ، أن اغلب الاكواد المتواجدة في العالم الخاصة بمجال الرياح خرجت من جامعة وسترن ، مؤكدا أن الجامعة في عام 2012 قامت ببناء أول معمل ثلاثي الأبعاد في العالم ونقوم بعمل تجارب في هذا المعمل لا يمكن أن تحدث في معمل أخر في العالم .
 

الرياح العالم برنامج ثلاثي الابعاد انشاءات الإنشاءات

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