محمد حلمي: ساسي يبحث عن "الأموال".. وبطولتا أفريقيا والدوري "راحوا" في وجوده.. فيديو

قال محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، إن فرجاني ساسي لاعب الفريق، اتخذ قراره بالرحيل عن النادي منذ فترة، خاصة وأنه محترف ويبحث عن العقد الأفضل ماديًا، مشيرًا إلى أن حديثه عن علاقته بالنادي رائعة إلا أن الفعل على العكس تمامًا.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فرجاني ساسي مفيد لنادي الزمالك ومطلب جماهيري أيضًا، إلا أن هناك عائق مادي يمنع تنفيذ طلباته المادية، مضيفًا «بطولة الدوري بتروح كل سنة في وجود فرجاني ساسي وبطولة أفريقيا أيضًا وبالتالي رحيله ليس نهاية المطاف».

واستكمل محمد حلمي، أن الخطأ من البداية من عند إدارة الزمالك، لعدم تجديد عقده منذ فترة، وبالتالي كان من الصعب قبول اللاعب شروط التجديد في هذه الفترة، موجهًا الشكر للاعب التونسي على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك، مضيفًا «على جمهور الزمالك أن يساند فريقه بغض النظر عن الأسماء الموجودة».