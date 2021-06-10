حشرة نادرة تتسبب في تعطيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا

الحشرة تظهر مرة كل 17 عاماً

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن زيارته إلى بريطانيا، في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلفا لدونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، شهدت رحلة بايدن واقعة غريبة من نوعها تسببت في تأخر الطائرة المخصصة لنقله عن موعد الرحلة المحدد.

وأضافت الشبكة، إن رحلة طائرة مستأجرة لصالح البيت الأبيض تأخرت عن موعد مغادرتها،أول أمس الثلاثاء، قبل أول رحلة خارجية للرئيس الأميركي جو بايدن؛ بسبب حشرة السيكادا الصاخبة التي تعرف بـ«الزيز» نظراً للصوت الذي تطلقه.

وذكرت الشبكة، أن قبل مغادرة الطائرة المخصصة للطاقم الصحافي في البيت الأبيض أبلغ مسؤولو شركة الطيران المسؤولين في البيت الأبيض، أن الحشرة غزت أجزاء من الطائرة؛ ما يصعّب طيرانها، ويجب إرسال طائرة جديدة، وبالفعل غادرت الرحلة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، متأخرة أكثر من ست ساعات ونصف الساعة عن الموعد المحدد.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك الحشرة ظهرت في الولايات المتحدة بعد ما يقرب من عقدين من الاختفاء، حيث رصدت خلال شهر مايو بالساحل الشرقي.

وتنقسم الآراء حول تلك الحشرة، حيث يعتبرها البعض مدهشة ويلتقط فيديوهات لها بسبب شكلها وصوتها، والبعض الآخر يعتبرها مزعجة.

وبحسب إدارة المتنزهات الوطنية، فإن تلك الحشرة تظهر مرة كل 17 عاماً، ومن المقرر أن تختفي في أواخر يونيووأوائل يوليو، على أن تظهر في عام 2038.