رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها أحب الصور من الطاووس.. والجمهور: أبدعتي فيه

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورا من كواليس مسلسلها الجديد الطاووس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت: “حكايه صور بحبها من مسلسل الطاوووس” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي:

ابدعتي فيه

انا حسيتك فعلا في مشهد المقابر ف مسلسل الطاووس لما زورتي ابنك انك بكيتي بحرقه يجد وقولت احساسك ساعتها استحضرتيها بيوم وفاه والداك الفنان الكبير محمود ياسين ربنا يرحمه ويغفر له يا رب 🤲♥️

تمثيلك وادائك روعة

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.