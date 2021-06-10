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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأهل 4 لاعبين مصريين إلى بطولة العالم للشطرنج المقامة في روسيا يوليو المقبل.. فيديو

اللاعبين
اللاعبين

قال  احمد علي  بطل أفريقيا في الشطرنج ، لعبة الشطرنج تحافظ علي الطاقة الإيجابية وتحافظ علي تطوير المخ بشكل إيجابي ويوجة ألي استخدام الطاقة الفكرية بشكل مفيد جدا .

 


واضاف  احمد علي  خلال لقائه في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن بطولة أفريقيا للشطرنج كانت صعبة جدا وتم إقامتها من يوم 18 حتي يوم 28 مايو الماضي وكانت في دولة ملاوي مؤكدا أن الدولة المصرية دعمتنا بشكل كبير .

 

واوضح أحمد علي ، أن المراكز الأربعة الأولي في البطولة الأفريقية للشطرنج  الحاصل عليها مصريين وهذا يساعدنا كثيرا ألي التأهل لبطولة العالم للشطرنج المقامة في روسيا يوليو المقبل .

 

وتابع : " وزير الرياضة المصري اليوم أثناء تكريمنا سئلنا عن ما نحتاجه من اجل التدريب قبل بطولة العالم للشطرنج وهذ الاهتمام لم نكن نلقاه من قبل " 

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