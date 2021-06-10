تأهل 4 لاعبين مصريين إلى بطولة العالم للشطرنج المقامة في روسيا يوليو المقبل.. فيديو

قال احمد علي بطل أفريقيا في الشطرنج ، لعبة الشطرنج تحافظ علي الطاقة الإيجابية وتحافظ علي تطوير المخ بشكل إيجابي ويوجة ألي استخدام الطاقة الفكرية بشكل مفيد جدا .



واضاف احمد علي خلال لقائه في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن بطولة أفريقيا للشطرنج كانت صعبة جدا وتم إقامتها من يوم 18 حتي يوم 28 مايو الماضي وكانت في دولة ملاوي مؤكدا أن الدولة المصرية دعمتنا بشكل كبير .

واوضح أحمد علي ، أن المراكز الأربعة الأولي في البطولة الأفريقية للشطرنج الحاصل عليها مصريين وهذا يساعدنا كثيرا ألي التأهل لبطولة العالم للشطرنج المقامة في روسيا يوليو المقبل .

وتابع : " وزير الرياضة المصري اليوم أثناء تكريمنا سئلنا عن ما نحتاجه من اجل التدريب قبل بطولة العالم للشطرنج وهذ الاهتمام لم نكن نلقاه من قبل "