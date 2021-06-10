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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم من إنتاج العدل جروب عن قصة حياة المدفعجية

المدفعجية مع نيللي
المدفعجية مع نيللي كريم

كشف فريق المهرجانات المدفعجية عن تحضيرهم لفيلم يحكي قصة حياتهم ومشوار صعودهم من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل. 

 

وعبر فريق المدفعجية عن سعادتهم بالفيلم المنتظر في لقاء مع برنامج إنسايدر بالعربي، أثناء تصوير فيديو كليب أغنيتهم الجديدة في مدينة السلام. 

 

وكشف فريق المدفعجية عن سبب اختيارهم لمدينة ملاهي بمنطقة مدينة السلام وهو التأكيد على انتمائهم لمسقط رأسهم وإبرازها في عمل فني. 

 

غنى فريق المدفعجة من قبل تتر مسلسل بـ 100 وش من إنتاج شركة العدل جروب، وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني قبل الماضي، ثم قدموا أغنية أخرى مع نيللي كريم باسم دولا دولا.

 

المدفعجية العدل جروب السيناريست مدحت العدل مسلسل 100 وش أغاني المدفعجية

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