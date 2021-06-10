ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في كفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، من ضبط 3 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية، مجهولة المصدر، قبل طرحها بالأسواق داخل محل مستلزمات طبية بدون ترخيص، بمدينة دسوق.

وكانت مديرية التموين بكفر الشيخ، وإدارة التفتيش الصيدلي، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي، قد توافرت لديهما معلومات مفادها قيام صاحب محل مستلزمات طبية، بدائرة بندر دسوق، لإدارته المحل «بدون ترخيص»، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية «مجهولة المصدر، بدون أي بيانات تدل علي مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

علي الفور تم تشكيل حملة مكبرة بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور ماجد مصطفي بالتفتيش الصيدلي، لاستهداف المحل المشار إليه، بمدينة دسوق.

وعثرت الحملة داخل المحل علي (1625 سرنجة طبية - 700 قفاز طبي - 600 كمامة طبية - 98 زجاجة كحول مختلفة الأحجام ما بين لتر و100 جم - 9 عبوات مطهر طبي)، بإجمالي 3032 قطعة وعبوة، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، بقصد الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح عير مشروعة.

وتحفظت الحملة علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.