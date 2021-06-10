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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمود حسين: السيسي سر نجاح استضافة مصر للبطولات الرياضية

محمود حسين، رئيس
محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة

أشاد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استضافة مصر للبطولات والمحافل الرياضية، مشيرًا أن ما حدث في الرياضة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، يعد إعجازًا وليس إنجاز فقط.

وقال محمود حسين، في تصريحاته لبرنامج "90 دقيقة" التي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية المحور: “الرئيس السيسي داعم رئيسي لنجاح استضافة مصر للبطولات الرياضية ، وما حدث في الرياضة المصرية مؤخرًا يعد إعجازًا".

وأضاف: “ كم البطولات التي استضافتها مصر مؤخرًا كان ردًا على العالم أجمع أن مصر قادرة على تخطي أي عقبات ولن تعود للخلف مرة أخرى في ظل وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتابع: “جميع الأحداث التي تحدث في مصر حاليًا شعارها الجودة، وهذا المستوى الذي تقدم به مصر نفسها من جديد، وترد بقوة على كل من شكك في عدم قدرتنا على النهوض مرة أخرى”.

وأردف: “ مصر تمكنت من صناعة حدث عجز العالم بأثره في تنظيمه خلال جائحة كورونا، وهو بطولة العالم لليد، فالبطولة ظهرت بشكل أكثر من ممتاز بالتزامن مع رفض بعض البلدان استضافة بطولات مماثلة خوفًا من انتشار الفيروس، إلا أن مصر تمكنت من الخروج بمونديال اليد إلى بر الأمان، بفضل القيادة السياسية وتكاتف الجميع”.

وأتم حسين حديثه، عن مؤتمرات الشباب قائلًا: هذه المؤتمرات نقلت صورة قوية عن فعالية دور الشباب في المجتمع، والبرنامج الرئاسي أهم المبادرات الداعمة للشباب في عهد الرئيس السيسي”.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا بطولة العالم لليد بسمة وهبة

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