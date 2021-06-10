فحص 28 فيلا و 21 نمرا بعد نفوق لبؤة آسياوية نادرة بسبب كورونا

المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن موت حيوان بكورونا

يتخوف العالم من تحور جديد لفيروس كورونا يمكّنه من الانتقال إلى البشر بطرق جديدة وأهمها الانتقال عن طريق الحيوانات البرية أو الأليفة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذي نيو إنديان إكسبرس" الهندية، خضع 28 فيلا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا في غابة محمية في جنوب الهند، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء عقب أنباء صحافية عن نفوق لبؤة آسيوية مؤخرا بسبب تأثرها بفيروس كورونا.

وقد أظهرت فحوص أجريت على اللبؤة وثمانية أسود أخرى، اثنان منها في وضع مقلق، أنها تحمل الفيروس

وكانت اللبؤة البالغة تسع سنوات، وهي من جنس حيواني مهدد، نفقت مطلع يونيو في حديقة أرينجار أنا الحيوانية في تشيناي بولاية تاميل نادو جنوب الهند، وهذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن موت حيوان في الهند بسبب كوفيد-19.

وستُحلل العينات المسحوبة الثلاثاء من 28 فيلا (بينها اثنان من صغار الأفيال)، في المعهد الهندي للبحث البيطري في ولاية أوتار براديش شمال الهند. ومن المتوقع صدور النتائج في خلال أسبوع.

كذلك خضع 21 نمرا في حديقة حيوانات بهاجوان بيرسا بولاية جارخاند شرق الهند لفحوص كورونا الأسبوع الفائت إثر نفوق نمر في سن العاشرة بعد ارتفاع كبير في حرارة جسمه، وفق الصحافة المحلية.

وقال حارس غابات في متنزه مودومالاي الوطني في جنوب تاميل نادو "بعد ثبوت إصابة الأسود في حديقة حيوانات فاندالور (متنزه أريغنار أنا الحيواني) بكوفيد-19، طُلب منا إجراء فحوص على الفيلة كتدبير احترازي".

