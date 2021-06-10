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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس رياضة البرلمان يكشف موعد وخطوات هدم وبناء إستاد المصري

استاد بورسعيد
استاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب بورسعيد النقاب عن موعد عرض الخطوات التنفيذيه لهدم وبناء استاد النادي المصري الجديد، موجهًا الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتوجيهاته لبناء الاستاد في موقعه الحالي.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج "90 دقيقة" التي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية المحور: “بداية من الأسبوع المقبل، سيتم اجتماع الجهات المنفذه لمشروع  هدم وبناء ستاد النادي المصري  الجديد في موقعه الحالي، ونشكر فخامه السيد رئيس الجمهورية على توجيهاته وتصديقه لبناء استاد النادى المصري، وتحقيقه لطموحات جماهير بورسعيد ونشكر رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة".

وتابع: “عملنا على ملف الاستاد منذ 2019 وكان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب و الرياضة، الوزير بذل جهد كببير لإنجاز هذا الملف”.

وأتم: “خلال المرحلة الماضية تم تنسيق بين الوزير ومحافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة وتصميم الاستاد، لما يتناسب مع الكود الدولي، وسيتم  بداية من الأسبوع المقبل الاجتماع مع وزير الشباب و محافظ بورسعيد ورئيس لجنه الشباب و الرياضة والهيئة الهندسيه وشركه وادي النيل  بتحديد الخطوات التنفيذيه وتحديد موعد وضع حجر الأساس والبدأ في العمل على بناء الاستاد الجديد

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