بحضور وزير الرياضة .. صدى البلد يرصد الاستعدادات النهائية لانعقاد عمومية الاتحاد الافريقي للترايثلون
تنطلق اليوم الخميس في شرم الشيخ اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الأفريقي للترايثلون 2021 بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
يشارك في الاجتماع 32 اتحادا وطنيا لمناقشة بعض الملفات وإجراء الانتخابات القارية للاتحاد.
تجدر الاشارة الى ان اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي فائز بالتزكية ومجلسه في انتخابات الاتحاد الأفريقي لعدم ترشح منافسين آخرين.
ويرصد صدى البلد الاستعدادات النهائية في قاعة احد الفنادق بشرم الشيخ قبل انطلاق اجتماع الجمعية العمومية بساعات قليلة.
وفي سياق متصل تنطلق البطولة الإفريقية الكبري للترايثلون في الفترة من 9-13 يونيو للمرة الثانية في تاريخ مصر، وتحتضن البطولة الإفريقية عددا أكبر من السباقات، و مدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاط للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.