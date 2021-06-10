مع أحلى جمهور.. كريم فهمي يحضر فيلمه الجديد "ديدو" بإحدى صالات العرض

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حرصه على التواجد في عرض فيلمه الجديد "ديدو" بأحد صالات دور العرض غداً.

وكتب: " غداً الخميس ان شاء الله هحضر الفيلم مع أحلى جمهور، يارب الفيلم يعجبكم".



وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالآتي: الفيلم حلو أوي - الفيلم جميل أوي - فيلم مميز جداً - دخلنا الفيلم وحقيقي عجبنا أوي.



يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.