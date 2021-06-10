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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرنسا تعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة ألمانيا فى افتتاح مبارياتها بـ يورو 2020

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، موقف كريم بنزيمة مُهاجم المنتخب الأول من التواجد في مباراة  الديك الفرنسي الافتتاحية أمام ألمانيا، بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد إصابته.

وقال الاتحاد الفرنسي عبر موقعه الرسمي: "عاد الفريق إلى استئناف التدريبات مرة أخرى، بعد الفوز ليلة الثلاثاء، وكانت جلسة تدريبية اعتيادية شارك فيها لاعب الوسط أدريان رابيو".

وأضاف: "كريم بنزيما، لم يُشارك في التدريبات، وظل تحت الرعاية، لكن مشاركته ضد ألمانيا غير مشكوك فيها".

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وأنهى: "وواصل كينجسلي كومان، التدرب بشكل مُنفرد مع أخصائي العلاج الطبيعي، ومدرب الأحمال البدنية".

جدير بالذكر أن بنزيما، قد أصيب، في مباراة بلغاريا الودية أول أمس، والتي انتصرت فيها الديوك الفرنسية، بثلاثية نظيفة.

وتقع فرنسا في مجموعة الموت، وستكون أول مبارياتها  ضد ألمانيا، يوم الثلاثاء القادم، ثم تواجه المجر، على أن تختتم مبارياتها بملاقاة البرتغال.

فرنسا المانيا البرتغال كريم بنزيما يورو 2020

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فرنسا تعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة ألمانيا فى افتتاح مبارياتها بـ يورو 2020

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