الفنان أحمد عبد الله يروي تفاصيل طلب والده زيارة الفنان الراحل أحمد زكي قبل وفاته .. فيديو

قال الفنان أحمد عبدالله محمود ، إن والده طلب منه زيارة الفنان الراحل أحمد زكي قبل وفاته ، معقبا : " كان وصلني وقتها معلومات بأن المرض اشتد على زكي ، ووالدي عرف " .

وأضاف " محمود " خلال لقائه مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، قائلاً : " والدي في الفترة ديه كان بيعاني من ورم في المخ ، وكان مأثر على معظم حواسه ، ومكنش بيقدر يعمل حاجات كتير ولا يتحرك " .

وأكمل الفنان : " وطلب مني وقتها إنه يشوف زكي ، وقالي أنا عايز أشوف صاحبي ، رغم تعبه وعدم تحركه ، لكن روحنا فعلا المستشفى لـ زكي ، بس مشافهوش لأن زكي كان اتحجز في العناية المركزة وكان دخل في غيبوبة " .

ونفى " محمود " تشبيه والده بالفنان الراحل أحمد زكي ، قائلاً : ده كان مدرسة وده كان مدرسة ، ومقتنع مليون في المية إن والدي كان عنده تكنيك واختلاف في التمثيل ، وأدوات مختلفة عن زكي ، وزكي كان عنده قوة وجبروت وشخصية قوية ، لكن والدي كان قوته في الحنية " .