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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان أحمد عبد الله يروي تفاصيل طلب والده زيارة الفنان الراحل أحمد زكي قبل وفاته .. فيديو

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله محمود

قال الفنان أحمد عبدالله محمود ، إن والده طلب منه زيارة الفنان الراحل أحمد زكي قبل وفاته ،  معقبا : " كان وصلني وقتها معلومات بأن المرض اشتد على زكي ، ووالدي عرف " .

 

وأضاف " محمود " خلال لقائه مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، قائلاً : " والدي في الفترة ديه كان بيعاني من ورم في المخ ، وكان مأثر على معظم حواسه ، ومكنش بيقدر يعمل حاجات كتير ولا يتحرك " . 

 

وأكمل الفنان : " وطلب مني وقتها إنه يشوف زكي ، وقالي أنا عايز أشوف صاحبي ، رغم تعبه وعدم تحركه ، لكن روحنا فعلا المستشفى لـ زكي ، بس مشافهوش لأن زكي كان اتحجز في العناية المركزة وكان دخل في غيبوبة " .

 

ونفى " محمود " تشبيه والده بالفنان الراحل أحمد زكي ، قائلاً : ده كان مدرسة وده كان مدرسة ، ومقتنع مليون في المية إن والدي كان عنده تكنيك واختلاف في التمثيل ، وأدوات مختلفة عن زكي ، وزكي كان عنده قوة وجبروت وشخصية قوية ، لكن والدي كان قوته في الحنية " .

أحمد عبد الله عبدالله محمود الفنان الراحل أحمد زكي اخبار التوك شو

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