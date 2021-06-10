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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق التائب: الأهلي أقوى فنيا من الترجي.. موضوع ساسي أخذ أكبر من حجمه.. وخطأ رمضان فادح

طارق التائب
طارق التائب

قال طارق التائب نجم الكرة الليبية، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقوى فنيا من الترجي فى الوقت الحالي مشيرا إلى ان رمضان صبحي ارتكب خطأ كبير بالرحيل عن القلعة الحمراء. 

وأضاف التائب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "بحكم متابعتي لفريق الترجي، فالأهلي أفضل، ومستقر أكثر مع بيتسو موسيماني".

وأضاف: "المباراة ستُلعب على جزئيات بسيطة، وأنا أرجح كفة الأهلي بنسبة 60 أو 70 % على الترجي، ومباراة الذهاب ستحدد المتأهل بشكل كبير إلى المباراة النهائية".

واستطرد: "علي معلول أهم لاعب في الأهلي، وورقة رابحة من ناحية إمكانياته الفنية وحضوره الذهني في الملعب، وشاهدنا تأثر الفريق بغيابه الفترة الماضية، لاعب ذكي ويمتلك الخبث الرياضي، يسجل ويصنع أهداف، وهو ظهير عصري".

وتحدث التايب عن رأيه في ملف رحيل فرجاني ساسي، قائلًا: "الموضوع نال أكبر من حجمه، هو لاعب مهم جدًا، ولكن الزمالك لم يتأثر بخروجه، الأندية لا تتأثر بخروج اللاعبين، والزمالك نادي كبير، ورحيل اللاعب ليس نهاية العالم".

واستكمل: "على الزمالك أن يكون أكثر احترافية، إذا رغب اللاعب في الرحيل يتم تكريمه ويرحل، الإعلام ضخم الأمر، واللاعب يبحث عن مصلحته".

واستطرد: "رمضان صبحي خرج من النادي الأهلي وهذه حريته، نحن في عصر احتراف، أنا لو كنت مكان رمضان صبحي لن أخرج من الأهلي، الأموال ليست كل شئ، التاريخ أهم، وخروج أحمد فتحي وعبد الله السعيد لأنهما فكرا في مصلحتهما، وعلى الجماهير ألا تغضب منهم".

وأتم: "إذا قابلت رمضان صبحي سأقول له أنك أخطأت خطأ عمرك برحيلك عن الأهلي".

واختتم: "اعتبر محمود شيكابالا موهبة من أيام الزمن الجميل، ولاعب حريف، ولو كانت الحالة الذهنية مغايرة لكان في مكان أخر، وانا تحدثت معه بشأن الجماهير والمناوشات وطلبت منه عدم الالتفات لأي من ذلك لأنه نجم وهذه ضريبة النجومية".

رمضان صبحي النادي الأهلي فرجاني ساسي بيتسو موسيماني عبد الله السعيد علي معلول

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