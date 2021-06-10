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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على رحيل فرجاني ساسي: الزمالك باقي بتاريخه وجمهوره

صدى البلد

وجه لاعب نادي الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، رسالة إجلال لنادي الزمالك وتاريخه الكبير، معلقا على رحيل فرجاني ساسي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وغرد، قائلا: “شكراً لاي لاعب لعب بانتماء و شرف و هو لابس تيشرت الزمالك، حمادة امام وابو رجيلة وحسن شحاتة ابراهيم يوسف واشرف قاسم والغندور حازم امام ومحمد صبري وعبد الحليم علي خلاص بطلو كورة و الزمالك باقي بتاريخه و جمهوره”.

 

وتابع: “شكراً فرجاني ساسي .. الزمالك هو من يصنع الاساطير و العظماء خلص الكلام”.

 

وكتب سابقا: " جمهور الزمالك عارف كل كبيرة و صغيرة عن أي حاجة تاني غير الكورة مش مشكلتنا إن الناس التانية مش مقتنعة إن ده الصح احنا دايماً مختلفين عن الكل في اي حاجة بنفكر بعقلنا مش بعقل غيرنا وبنكتب بايدينا مش بننقل وبس هو ده الزمالك “.

 

وأضاف: "أي حاجة حلوة و لو صغيرة بتحصل للزمالك بتفرحنا مش معني إن أي حد تاني مش فاهم أو مش عارف او مش حاسس لازم نبقي زيه في العموم مفيش حاجة هتقلل من حبنا للزمالك و شعبيته هتفضل تزيد طول ما فينا نفس هنفضل نجري و نلف وراه في الملاعب و الصالات و اي حاجة مقترنه باسم الزمالك بالنسبة لينا مهمة".

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