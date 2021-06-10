ديوكوفيتش يواجه نادال بنصف نهائى رولان جاروس للتنس
صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس للتنس بفرنسا، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، عقب فوزه على خصمه الإيطالي ماثيو بيرتيني، بالدور ربع النهائي.
وتغلب ديوكوفيتش على نظيره الإيطالي، المصنف التاسع عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 6-3 و 6-2 و6-7 و7-5، في مباراة استغرقت قرابة 3 ساعات ونصف، ليضرب موعدًا مع الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثالث عالميا وحامل اللقب.
وتوقفت المباراة لفترة بقرار من اللجنة المنظمة للبطولة وذلك بالمجموعة الرابعة.