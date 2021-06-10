يعود للعصر الطباشيري .. علماء يكتشفون حيوانا عاش قبل 99 مليون سنة

يستمر العلماء في مجال البحث والتنقيب في إبهار البشرية بالاكتشافات المذهلة يوما بعد يوم، وخاصة في مجال الحفريات الأثرية.

وبحسب ما نشرته دار نشر "إلزفير" الهولندية، كشفت دراسة جديدة عن اكتشاف مذهل في مجال الحفريات، إذ عُثر على حلزون متحجر شمالي ميانمار يعود عمره إلى 99 مليون سنة مضت من العصر الطباشيري.

ووفقًا للدراسة، فإن الحفرية التي عثر عليها في منجم كهرمان في شمال ميانمار تقدم رؤى غير مسبوقة لبيئة وسلوك القواقع التي عاشت قبل 99 مليون سنة.



وقالت الدكتورة أدريان جوتشوم من معهد سينكنبرج للأبحاث ومتحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت ومتحف التاريخ الطبيعي وأحد المشاركين في الدراسة : "عادة ما يتم الحفاظ على القواقع الأرضية كأصداف أو آثار للحلزون المتحجرة، في حين أن الحفاظ على أجسامها الرخوة أمر نادر الحدوث".

وتابعت: "في قطعة من العصر الطباشيري الكهرمان من ميانمار، اكتشفنا جسد وقشرة حلزون أرضي أنثوي محفوظ جيدًا بشكل استثنائي بعد وقت قصير من ولادة نسلها، والذي تم حفظه أيضًا في الكهرمان".

قامت جوتشوم مع زملائها من الصين وألمانيا، بفحص الكهرمان باستخدام التصوير عالي الدقة، وتصوير الأشعة المقطعية، ليتمكن الفريق من الكشف عن قوقعة الحلزون، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 11 ملم، وجسم الأم "المارشميلو" وكذلك الخمسة الصغار حديثي الولادة.

ويفترض الباحثون أن هذا النوع، الذي تم وصفه حديثًا باسمCretatortulosa gignens ، قد ولدت صغارها على قيد الحياة من أجل حماية نسلها من الحيوانات المفترسة لأطول فترة ممكنة في الغابات الاستوائية في العصر الطباشيري.