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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد الله : كنت محتاج والدي جانبي في بداية مسيرتي

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله محمود

قال الفنان أحمد عبدالله محمود ، إن طبيعة عمله في مجال التمثيل ليس لها خطوات ، معقباً : " طوول الوقت كنت في احتكاكات ومش عارف أخرتها إيه ، فكنت محتاج والدي جمبي في بداية مسيرتي بالأخص ".

 

وأضاف " محمود " خلال لقائه مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، قائلاً : " كنت محتاج والدي في الشغلانة ديه بالذات ، بالإضافة إلى خبرته في الحياة طبعا ، لأني كنت في بداية الرجولة وبداية اني أشيل مسئولية " .

 

وأردف الفنان : " أنا حياتي دلوقتي أحسن ومبسوط ان بقى ليا اتجاه معين في الشغل ، وأكيد مش مبسوط إن والدي أتوفى ولكن أحسن من ان يتقالي ده شغال عشان والده " .

 

ونوه ، أن أول دور سينمائي قام به بعد عام من وفاة والده ، كان في فيلم " هي فوضى " ، معقباً : " خالد يوسف لما شافني قالي انت عايز تطلع دور كومبرس؟ قولتله أيوة أصل أنا مش عبدالله محمود ، أنا ابنه ، وجيت عشان اتعلم " .

 

وأتم: "أنا راضي مش مبسوط ، وعايز أقول لوالدي وحشتني" .

 

الفنان أحمد عبدالله محمود عبدالله محمود برنامج 90 دقيقة مجال التمثيل بسمة وهبة اخبار التوك شو

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