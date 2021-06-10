أحمد عبد الله : كنت محتاج والدي جانبي في بداية مسيرتي

قال الفنان أحمد عبدالله محمود ، إن طبيعة عمله في مجال التمثيل ليس لها خطوات ، معقباً : " طوول الوقت كنت في احتكاكات ومش عارف أخرتها إيه ، فكنت محتاج والدي جمبي في بداية مسيرتي بالأخص ".

وأضاف " محمود " خلال لقائه مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، قائلاً : " كنت محتاج والدي في الشغلانة ديه بالذات ، بالإضافة إلى خبرته في الحياة طبعا ، لأني كنت في بداية الرجولة وبداية اني أشيل مسئولية " .

وأردف الفنان : " أنا حياتي دلوقتي أحسن ومبسوط ان بقى ليا اتجاه معين في الشغل ، وأكيد مش مبسوط إن والدي أتوفى ولكن أحسن من ان يتقالي ده شغال عشان والده " .

ونوه ، أن أول دور سينمائي قام به بعد عام من وفاة والده ، كان في فيلم " هي فوضى " ، معقباً : " خالد يوسف لما شافني قالي انت عايز تطلع دور كومبرس؟ قولتله أيوة أصل أنا مش عبدالله محمود ، أنا ابنه ، وجيت عشان اتعلم " .

وأتم: "أنا راضي مش مبسوط ، وعايز أقول لوالدي وحشتني" .