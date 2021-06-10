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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد دينا حايك .. تعرف على اسمها الحقيقي وسبب توقفها عن الدراسة

دينا حايك
دينا حايك

تحتفل اليوم المغنية اللبنانية دينا حايك بعيد ميلادها الـ 39، وهي مطربة شهيرة عرفت في بداية الألفينات بأغانيها الرومانسية وكليباتها التي طرحتها بالتعاون مع شركة روتانا.

 

معلومات عن دينا حايك 

 

دينا حايك اسمها الحقيقي كوليت بو جرجس، وهي من مواليد جونية بلبنان عام 1982، بدأت مشوارها الغنائي الاحترافي عام 2003 بعد طرح ألبومها الشهير سحر الغرام، ثم تبعته بألبومين آخرين مع شركة روتانا وهما كتبتلك وتعا لقلبي. 

 

 

التحقت دينا حايك بكلية الحقوق بعد المرحلة الثانوية لكنها لم تستكمل دراستها لرغبتها في إثقال الموهبة الفنية فاتجهت لدراسة الموسيقى في جامعة الروح القدس. 

 

تعد أغنية ليه هنضيع التي طرحتها مع شركة روتانا عام 2005 من أشهر أعمالها، ولاقت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان سليم سلامة، والكليب من إخراج كارولين لبكي. 

 

قدمت دينا حايك عشرات الأغاني على مدار السنوات الماضية لكنها لم تلق انتشارا مثلما كانت في بداياتها، وتعرضت لأزمة صحية دامت عام ونصف بعد إصابتها بجرثومة كارت تضر بمخها وتم علاجها في ألمانيا. 

 

دينا حايك عيد ميلاد دينا حايك أغاني دينا حايك ليه هنضيع روتانا

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