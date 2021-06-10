رئيس وزراء منغوليا السابق يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس وزراء منغوليا السابق خورلسوخ أوخنا فوزه، مساء أمس الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية بأغلبية مطلقة على وفقًا لعمليات الفرز المبكرة.



وأظهرت النتائج، بعد فرز 99.3 في المئة من الأصوات، وفقًا لوكالة أنباء منغوليا، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن خورلسوخ حصل على 820 ألف صوت، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حصيلة المرشح الذي يحتل المركز الثاني ، في انتخابات دارت بشكل أساسي حول التحفيز الاقتصادي استجابة لتفشي فيروس كورونا ودور المستثمرين الأجانب في تنمية الموارد.



وذكرت الوكالة أن أوخنا هو زعيم حزب الشعب المنغولي، الذي يتمتع بأغلبية ساحقة في برلمان منغوليا، وسيحل محل الرئيس المنتهية ولايته باتولجا خالتما، الذي سيترك منصبه بعد التغييرات التي أدخلت على الدستور والتي حددت فترة الرئاسة بمدة واحدة ست سنوات.

