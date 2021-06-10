عودة كاني ويست وإيرينا شايك سويا إلى أمريكا بعد عطلة رومانسية بفرنسا
عاد المغني الأمريكي كاني ويست مع عارضة الأزياء والموديل الروسية إيرينا شايك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتشرت لهما صورا أثناء عطلتهما سويا في فرنسا بحسب موقع Page six.
وصل كاني ويست وإيرينا شايك إلى نيو جيرسي منذ ساعات في طائرة خاصة لكنهما لم يغادرا المطار سويا بحسب تصريحات مصدر للموقع الفني، وحرص الثنائي على ارتداء ماسكات الوجه رغبة في التخفي من عدسات البابارازي.
رحلة كاني ويست وإيرينا شايك
التقطت عدسات الكاميرات صورا للمغني الأمريكي كاني ويست مع الموديل الروسية إيرينا شايك في رحلة صيفية بفرنسا بعد أشهر من انفصاله عن زوجته كيم كاردشيان.
كاني ويست الذي يحتفل بعيد ميلاده ال 44 كان متواجدا في فرنسا بصحبة إيرينا شايك حبيبة كريستيانو رونالدو وبرادلي كوبر السابقة بحسب ما نشره موقع ديلي ميل.
تقدمت كيم كاردشيان بأوراق طلب الطلاق من الرابر ووالد أطفالها كاني ويست بعد ٧ سنوات من الزواج، وصرحت مؤخرا بأنها فاشلة في الحفاظ على نجاح علاقاتها الزوجية.
العلاقة بين كاني ويست والموديل إيرينا شايك تعود لعام ٢٠١٠ بعدما ظهرت معه في فيديو كليب إحدى أغنياته.
انفصلت إيرينا شايك التي تبلغ من العمر ٣٥ عاما عن الممثل برادلي كوبر بعد إنجابها طفلة منها اسمها ليا ، ويتشاركا سويا حضانتها بعد نجاح فيلمه مع ليدي جاجا A star is Born.