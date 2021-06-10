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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة كاني ويست وإيرينا شايك سويا إلى أمريكا بعد عطلة رومانسية بفرنسا

كاني ويست وإيرينا
كاني ويست وإيرينا شايك

عاد المغني الأمريكي كاني ويست مع عارضة الأزياء والموديل الروسية إيرينا شايك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتشرت لهما صورا أثناء عطلتهما سويا في فرنسا بحسب موقع Page six.

 

وصل كاني ويست وإيرينا شايك إلى نيو جيرسي منذ ساعات في طائرة خاصة لكنهما لم يغادرا المطار سويا بحسب تصريحات مصدر للموقع الفني، وحرص الثنائي على ارتداء ماسكات الوجه رغبة في التخفي من عدسات البابارازي. 

 

 

رحلة كاني ويست وإيرينا شايك 

 

التقطت عدسات الكاميرات صورا للمغني الأمريكي كاني ويست مع الموديل الروسية إيرينا شايك في رحلة صيفية بفرنسا بعد أشهر من انفصاله عن زوجته كيم كاردشيان. 

 

كاني ويست الذي يحتفل بعيد ميلاده ال 44 كان متواجدا في فرنسا بصحبة إيرينا شايك حبيبة كريستيانو رونالدو وبرادلي كوبر السابقة بحسب ما نشره موقع ديلي ميل. 

 

تقدمت كيم كاردشيان بأوراق طلب الطلاق من الرابر ووالد أطفالها كاني ويست بعد ٧ سنوات من الزواج، وصرحت مؤخرا بأنها فاشلة في الحفاظ على نجاح علاقاتها الزوجية.

 

العلاقة بين كاني ويست والموديل إيرينا شايك تعود لعام ٢٠١٠ بعدما ظهرت معه في فيديو كليب إحدى أغنياته. 

 

انفصلت إيرينا شايك التي تبلغ من العمر ٣٥ عاما عن الممثل برادلي كوبر بعد إنجابها طفلة منها اسمها ليا ، ويتشاركا سويا حضانتها بعد نجاح فيلمه مع ليدي جاجا A star is Born.

 

كاني ويست إيرينا شايك زوج كيم كاردشيان برادلي كوبر صديقة كريستيانو رونالدو

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