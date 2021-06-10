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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش النيجيري: مقتل 6 من إرهابيي داعش في شمال شرقي البلاد

الجيش النيجيري
الجيش النيجيري

أعلنت القوات الأمنية في نيجيريا، أمس الأربعاء أنها تمكنت من قتل 6 وإصابة الكثيرين من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا (بوكو حرام سابقًا).


ذكرت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية، أن القوات المشاركة في عملية هادين كاي، قتلت ما لا يقل عن ستة أعضاء من داعش وجرحت كثيرين آخرين، في الوقت الذي حاول فيه إرهابيو داعش في غرب إفريقيا التسلل إلى بلدة ديكوا بولاية بورنو أمس.


وذكرت التقارير أن الإرهابيين المشتبه بهم قدموا ومعهم خمس شاحنات بها أسلحة ودراجات نارية وآخرين على الأقدام.

الجيش النيجيري القوات الأمنية في نيجيريا إرهابيو داعش

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