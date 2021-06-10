سوريا تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأربعاء، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 7 حالات، ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 24 ألفًا و723 إصابة، شفيت منها 21 ألفًا و653، وتوفيت 1801 حالة.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.