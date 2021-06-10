تكليف أحمد أبو العطا مديراً للأمراض الصدرية في كفر الشيخ

أصدرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور أحمد أبو العطا، مديراً لإدارة الأمراض الصدرية، بجانب عمله مديراً لمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ.

كما قررت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أيضاً، تكليف الدكتورة هبة جبريل، نائب مدير إدارة الأمراض الصدرية.

وقالت وكيل وزارة الصحة، إنه تم استحداث إدارة الأمراض الصدرية بالطب العلاجي؛ لمواكبة التطوير واستحداث نقلة نوعية للخدمات الطبية لتنضم إلى أروقة الإدارة لما لها من أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير عام الطب العلاجي؛ لإنشاء واستحداث إدارة جديدة للأمراض الصدرية بالطب العلاجى.