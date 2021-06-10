عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف أحمد أبو العطا مديراً للأمراض الصدرية في كفر الشيخ

د.أحمد أبو العطا
د.أحمد أبو العطا

أصدرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور أحمد أبو العطا، مديراً لإدارة الأمراض الصدرية، بجانب عمله مديراً لمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ.

كما قررت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أيضاً، تكليف الدكتورة هبة جبريل، نائب مدير إدارة الأمراض الصدرية.

مشروعات جديدة بالقري .. قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ.. تعرف عليها

الصحة: تسجيل 765 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 34 حالة وفاة

وقالت وكيل وزارة الصحة، إنه تم استحداث إدارة الأمراض الصدرية بالطب العلاجي؛ لمواكبة التطوير واستحداث نقلة نوعية  للخدمات الطبية لتنضم إلى أروقة الإدارة لما لها من أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير عام الطب العلاجي؛ لإنشاء واستحداث إدارة جديدة للأمراض الصدرية بالطب العلاجى.

وزارة الصحة كورونا كفر الشيخ مستشفى الصدر الأمراض الصدرية الدكتورة سوسن سلام أمراض الصدر

موضوعات متعلقة

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في كفر الشيخ

رئيس مدينة بيلا الجديد في زيارات تفقدية للوحدات القروية ..شاهد

مشروعات جديدة بالقري .. قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ.. تعرف عليها

حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ

ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم في كفر الشيخ

الأورمان: 27 كرسيا متحركا للمرضى غير القادرين خلال شهر يونيو بكفر الشيخ

نائب كفر الشيخ يطالب بسرعة إنشاء محطات تنقية ومعالجة لمياه مصرف كتشنر.. فيديو

محافظ كفرالشيخ: إحلال شبكات الكهرباء ورفع كفاءة المحولات بقرى دسوق بتكلفة 2.8 مليون جنيه

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 10-6-2021| فيديو

«الإحصاء»: ارتفاع التضخم الشهري في مصر 0.6 % خلال مايو

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020 مجانا

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يجتاج تكاليف باهظة

اليوم.. المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب إفريقيا وديا استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تنافس سامسونج بـ أرخص هواتف 5G.. و3 تطبيقات مفيدة صممها المشاهير ولا يعلمها الكثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يجتاج تكاليف باهظة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020 مجانا

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ