مدرب الزمالك السابق : التجديد لـ ساسي بالمبلغ الذي طلبه كان سيحدث أزمة في غرفة ملابس الفريق

قال أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، إن الأزمة المثارة في الوقت الحالي، بشأن بقاء فرجاني ساسي أو رحيله عن القلعة البيضاء سيتسبب فى أزمة فى غرفة الملابس صحيح لأن الرقم الذي طالبه الدولي التونسي مبالغ فيه.

وقال عزمي مجاهد خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "دربت فرجاني ساسي لمدة عامين في الزمالك، وقيل أن تجديد عقد ساسي سيتسبب في مشكلة بغرفة ملابس النادي".

وأضاف: "فرجاني انضم إلى الزمالك بعقد مليون و600 ألف، فلماذا تجديده عقده في التوقيت الحالي سيتسبب في مشكلة بغرفة الملابس؟".

وتابع: "اللاعب الأجنبي مختلف عن المصري، الأول يتعامل بالعملة الصعبة، والأجانب لهم وضع آخر".

وأكمل: "ساسي لاعب محترم وجيد جدًا وبسيط جدًا، كنت أتمنى أن يستمر في الزمالك، هو كان يلعب مع الفريق حتى النهاية بشكل جيد".

وأتم: "أهم شىء الفترة الحالية الحفاظ على القوام الحالي لنادي الزمالك".