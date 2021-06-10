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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرم الشيخ تحتضن البطولة الإفريقية للترايثلون المؤهلة لأولمبياد طوكيو

صدى البلد

تنطلق اليوم الخميس البطولة الإفريقية الكبري للترايثلون في الفترة من 9-13 يونيو للمرة الثانية في تاريخ مصر، وتحتضن البطولة الإفريقية عدداً أكبر من السباقات، و مدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاط للتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.


البطولة تنطلق بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد ناصر رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للترايثلون ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي للترايثلون و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

ومن جانبه رحب وزير الشباب والرياضة باستضافة البطولات القارية والعربية المتعلقة برياضة الترايثلون، والعمل على توفير كل المستلزمات والأمور اللوجستية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة من أجل نجاح تنظيم تلك البطولات، و في إطار استكمال سلسلة تفوق مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وتعد هذه البطولة هي الرسمية الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي التي تنظم على الأراضي المصرية، وتشهد مشاركة عدد كبير من مختلف الدول.

ومن المقرر أن تشهد  البطولة إدراج عدة سباقات جديدة ببرنامجها،  بالاضافة إلى سباقات أخرى حيث يستطيع جميع أفراد العائلة المشاركة في سباقات مختلفة من عمر 8 سنوات وحتى اكثر من 90عاما.

يذكر أنه قد تم تأجيل هذه البطولات منذ شهر إبريل الماضي حيث قام الاتحاد الدولي بتجميد التصنيف الأولمبي والعالمي منذ 15 مارس 2021 وتم الاستئناف يوم 1 مايو الماضي لاستكمال ما تبقى من التأهيل الأولمبي لمدة ستة اسابيع ينتهي بانتهاء البطولة الافريقية.

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