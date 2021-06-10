عيد ميلاد محمود عبد المغني .. تزوج في 3 أسابيع وبدأ مشواره في ليالي الحلمية

يحتفل اليوم الفنان محمود عبد المغني بعيد ميلاده الـ 42، وهو يعيش حالة من الانتعاش الفني وينتظر عرض العديد من الأعمال السينمائية له.

قصة مشوار محمود عبد المغني

يشارك محمود عبد المغني في عدد من الأفلام المقرر طرحها في السينما قريبا وهي السرب، المحكمة،يوم 13، ويعود قريبا لاستكمال تصوير مسلسل شارع 9.

لعب القدر والصدفة دورا كبيرا في حياة محمود عبد المغني حتى في حياته الخاصة، وكشف في حوار تلفزيوني قصة لقائه بزوجته وإتمام الزواج خلال 3 أسابيع.

وقال محمود عبد المغني إنه قابل زوجته مي ووقع في غرامها فورا، وقرر الزواج منها بعدما كان مرتبط بخطبة بفتاة أخرى، في الوقت الذي اعترفت فيه زوجته بحبها له عبر شاشة التلفزيون قبل لقائه، وتم الزواج خلال 21 يوما.

طريق محمود عبد المغني التمثيلي بدء مبكرا، وشارك بدور صغير في مسلسل ليالي الحلمية، ثم فيلم عبود ع الحدود، وكانت بدايته الحقيقة في مسلسل زيزينيا عام 2000.