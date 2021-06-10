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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نفي خبر وفاة طلعت الشريف .. وفيلم حول قصة حياة فريق المدفعجية

الفنان طلعت الشريف
الفنان طلعت الشريف

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، ونستعرضها في الأسطر التالية التي كان من أبرزها نفي وفاة طلعت الشريف وفيلم المدفعجية .

 

عودة كاني ويست وإيرينا شايك سويا إلى أمريكا بعد عطلة رومانسية بفرنسا

عاد المغني الأمريكي كاني ويست مع عارضة الأزياء والموديل الروسية إيرينا شايك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتشرت لهما صورا أثناء عطلتهما سويا في فرنسا بحسب موقع Page six.

 

وفاة والد الممثلة بليك ليفلي إثر إصابته بأزمة قلبية

 

توفي والد الممثلة الأمريكية بليك ليفلي إثر إصابته بمضاعفات نتيجة أزمة قلبية عن عمر 74 عاما بحسب موقع ديلي ميل البريطاني. 

 

فيلم من إنتاج العدل جروب عن قصة حياة المدفعجية

 

كشف فريق المهرجانات المدفعجية عن تحضيرهم لفيلم يحكي قصة حياتهم ومشوار صعودهم من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل. 

 

المهن التمثيلية تنفي وفاة الفنان طلعت الشريف .. تعرف على القصة

 

نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان طلعت الشريف، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

 

عرض فيلم A Rainy Day in New York للمخرج وودي ألن على منصة أمازون

 

بدأت منصة أمازون عرض الفيلم الأخير للمخرج الأمريكي المعروف وودي آلن A Rainy Day in New York رغم النزاعات القضائية بينهما  بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

 

طلعت الشريف وفاة طلعت الشريف المدفعجية اخبار الفن كاني ويست

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