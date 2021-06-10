نشرة الفن.. نفي خبر وفاة طلعت الشريف .. وفيلم حول قصة حياة فريق المدفعجية

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، ونستعرضها في الأسطر التالية التي كان من أبرزها نفي وفاة طلعت الشريف وفيلم المدفعجية .

عاد المغني الأمريكي كاني ويست مع عارضة الأزياء والموديل الروسية إيرينا شايك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتشرت لهما صورا أثناء عطلتهما سويا في فرنسا بحسب موقع Page six.

توفي والد الممثلة الأمريكية بليك ليفلي إثر إصابته بمضاعفات نتيجة أزمة قلبية عن عمر 74 عاما بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

كشف فريق المهرجانات المدفعجية عن تحضيرهم لفيلم يحكي قصة حياتهم ومشوار صعودهم من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.

نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان طلعت الشريف، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

بدأت منصة أمازون عرض الفيلم الأخير للمخرج الأمريكي المعروف وودي آلن A Rainy Day in New York رغم النزاعات القضائية بينهما بحسب موقع هوليوود ريبورتر.