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رئيس التحرير
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أخبار العالم

المغرب: إسبانيا تسعى لإقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة بين البلدين

المغرب: إسبانيا تسعى لإقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة بين البلدين

صدى البلد

اتهم وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إسبانيا بالسعي إلى إقحام الاتحاد الأوروبي في نزاع ثنائي بين البلدين، من خلال التركيز على الهجرة وتجاهل الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب محادثات مع نظيره المجري بيتر سيارتو إن إسبانيا "تحاول إقحام الاتحاد الأوروبي في الملف من باب الهجرة غير النظامية بهدف صرف النظر عن الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف بين البلدين".

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وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي بالرباط عقب محادثات مع نظيره المجري بيتر سيارتو إن إسبانيا "تحاول إقحام الاتحاد الأوروبي في الملف من باب الهجرة غير النظامية بهدف صرف النظر عن الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف بين البلدين".

وأضاف أن إسبانيا "لا يمكنها أن تحارب الانفصال في الداخل وتشجعه في الجوار"، مشيرا إلى أن "الحل يجب أن يأتي من مدريد التي تسببت في هذا التوتر وليس من الرباط".

وتفجر الخلاف في أبريل بعدما استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي لتلقي العلاج الطبي دون إخطار الرباط.

وخفف المغرب فيما يبدو القيود على الحدود عند جيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا في 17 مايو مما أدى إلى تدفق ما لا يقل عن 8000 مهاجر.

المغرب اسبانيا مدريد الاتحاد الأوروبي الهجرة

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