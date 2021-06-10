حارس الأهلي السابق أحمد عادل بصحبة والدته على إنستجرام.. شاهد

شارك نجم النادي الأهلي السابق أحمد عادل عبد المنعم وحارس الجونة الحالي، متابعيه صوراً تجمعه بوالدته، في أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا.



وكتب: "قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "



وتفاعل معه متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: ربنا يخليهالك - ربنا يحفظكم يا كابتن - طول عمرك محترم يا نجم النجوم.



وكشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، عن رأيه في منظومة نادي الجونة ولماذا فضل التوقيع مع النادي بعد الرحيل عن المقاصة.



وقال أحمد عادل عبد المنعم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وجدت الاستقرار بالجونة وقريب من الأهلى في منظومته، وخروجى من الأهلي لم يكن سهلا، لكن أفضل اللعب أساسيا ولو عاد بى الزمن كنت سأرحل عن الأهلى".



وتابع أحمد عادل: "تعودت على اللعب تحت الضغط ولعبت نهائي الكونفدرالية وأنا مصاب، واللعب في ظل وجود شريف إكرامى أسهل من اللعب في وجود محمد الشناوى".